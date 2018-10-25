Москва, 25 октября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Если в РФ оплата за проезд в общественном транспорте будет варьироваться в зависимости от времени суток, это создаст колоссальные неудобства для граждан, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу, прорабатываемую в министерстве транспорта РФ.

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«В некоторых местах есть похожие тарифы, когда в выходные проезд стоит дешевле, чем в будние дни, — сказал Делягин. — Я допускаю, что где-то стоимость проезда зависит от времени суток. Но это неудобно для людей, потому что это делает фактически непредсказуемой оплату простейших вещей, вроде проезда на метро или в троллейбусе. Это крайне неудобно для людей».

С экономической точки зрения динамические тарифы, по мнению Делягина, имели бы смысл в одном единственном случае — если бы у людей была альтернатива.

«Если у меня есть выбор — ехать в час пик или не ехать в час пик, тогда, конечно, нужно вводить динамические тарифы, — объяснил экономист. — Но большинство граждан страны не имеют такой возможности. Я в час пик должен ехать на работу. А потом в час пик я должен ехать с работы. Я не могу отправиться на работу на час раньше, потому что у меня дети, семья и мне нужно спать, и я не могу ехать позже, потому что меня уволят. С работы на час позже я тоже удалиться не могу, потому что, прости господи, мне нужно еще когда-то отдыхать».

Подытоживая сказанное, Делягин констатировал, что предложение ввести в РФ динамические тарифы преследует цель не смягчить пиковые нагрузки, а «содрать с людей деньги».

Напомним, как сообщили «Известия», в Минтрансе РФ рассматривают возможность введения динамических тарифов в метро, автобусах и другом общественном транспорте, когда проезд станет дешевле днём и дороже в часы пик. Уточняется, что конкретные параметры изменений тарифов пока не определены, но если правительство РФ одобрит эту инициативу, то она будет реализована в 2019—2025 годах.