Улан-Удэ, 25 октября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В ГУ МВД по Бурятии признали, что с мая 2018 года на автодороге Р-258 «Улан-Удэ — Иркутск — Чита» были установлены не комплексы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а их муляжи. В официальной информации по этому поводу сказано, что настоящая техника была перенесена на автодороги регионального значения и что это сделано чтобы водители не расслаблялись — «в целях профилактики совершения административных правонарушений и дорожно-транспортных происшествий».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

В целом система фото-видеофиксации Бурятии включает 183 комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме: 28 передвижных, 155 стационарных. На автодорогах федерального значения сейчас монтируют 40 комплексов. Речь идёт о трёх трассах: Р258 «Иркутск — Улан-Удэ — Чита», А340 «Улан-Удэ — Кяхта» и А333 «Култук — Монды».

Напомним, система автоматической фиксации административных правонарушений в Бурятии начала действовать с 2012 года. За это время удалось значительно (на 21,2%) снизить число ДТП и погибших в них (на 49,7%).

Всего за 9 месяцев 2018 года Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения вынесено около 213 тысяч постановлений, что на 5,4% меньше, что за аналогичный период прошлого года, а общий объем взыскиваемых средств снизился на 27,73% и составил 157, 2 млн рублей.