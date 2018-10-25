Курган, 25 октября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Прокуратура Зауралья предписала привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» за непрофессиональные отчёты о качестве исследованной ими воды. Только в 2018 году в связи с неточным отражением информации Центру было возвращено на доработку четыре экспертных заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе природоохранной прокуратуры Курганской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

По данным мониторинговых наблюдений питьевая вода, подаваемая населению в Катайском, Далматовском, Куртамышском и Целинном районах, в 2018 году не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям в 100% проб.

Между тем специалистами органа контроля не исполняются обязательства по уведомлению субъектов, осуществляющих централизованное питьевое водоснабжение населения, о качестве воды, считают в прокуратуре.

Аналогичные недостатки в работе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» выявлены в Шумихинском и в Альменевском районах, где нормам не соответствует 90% питьевой воды.

«Врачами подведомственного Роспотребнадзору ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» допускаются недостатки при организации и проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз», — акцентируют в природоохранной прокуратуре Курганской области.

Руководителю Управления Роспотребнадзора по Курганской области и главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» внесены представления, в которых требуется наказать нерадивых сотрудников органа контроля.