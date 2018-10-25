* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 25 октября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесен приговор уроженцу Ставрополья, организовавшего сбор средств для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алёна Катькало, Бекхану З. назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

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Суд установил, что 31-летний уроженец села Архангельское, отбывавший уголовное наказание за участие в деятельности террористической организации в австрийской тюрьме, в апреле 2016 года в созданной им группе мессенджера Telegram разместил призыв о сборе денежных средств гражданину Сулейманову, осуждённому в марте 2017 года. Средства Сулейманову были необходимы для поездки в Сирию и участия в террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Один из участников группы оформил денежный перевод из Австрии в Грозный на сумму 600 евро для передачи Сулейманову. Средства были собраны подписчиками закрытого Telegram-канала.

В отношении Бекхана З. было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Суд признал уроженца Ставрополья виновным.

«В соответствии с приговором Северо-Кавказского окружного военного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет колонии строгого режима», — уточнили в суде.

В свою очередь, подсудимый вину в организации финансирования терроризма так и не признал.