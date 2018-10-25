Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В ближайшие выходные, 27−28 октября, в Санкт-Петербурге и его окрестностях ожидается снег и отрицательные температуры в ночные часы. Это приведет к осложнению дорожной ситуации, особенно для тех водителей, кто продолжает ездить на летних шинах. Об этом сообщил 25 октября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили в Петербурге

«Прогноз на выходные очень сложный. Мокрый снег, снег. В ночные часы постоянно отрицательные температуры. По югу области образование снежного покрова. А в пятницу еще относительно сухо и все поедут на дачу, так что надо быть готовыми», — написал он на своей странице в Facebook.

Колесов заметил, что, по его наблюдениям, мало кто из петербургских водителей уже поменял летние колеса на зимние, поскольку октябрь в городе выдался аномально теплым.

«В выходные дни, когда может произойти очередной «день жестянщика», в шиномонтаж будет не попасть, — прогнозирует он. — Но есть второй вариант, остаться дома до конца месяца и подождать очередного потепления, которое произойдет в начале ноября».

Напомним, середина октября 2018 года в Санкт-Петербурге стала самой тёплой за всю историю наблюдений в городе на Неве.