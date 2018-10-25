Краснодар, 25 октября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. В Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края и городе Сочи 460 человек эвакуированы из-за затопления. Об этом 25 октября сообщает пресс-центр краевого главка МЧС.

Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870

Эвакуация людей стала итогом поисково-спасательных работ в течение суток 24 октября и в ночь на 25 октября. Уточняется, что 72 человека эвакуированы на лодках.

По данным на утро 25 октября подтоплено 1662 домовладения в 27 населенных пунктах. Везде продолжаются поисковые работы. В девяти населенных пунктах нарушено электроснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, затопления на Кубани вызваны проливными дождями. Ранее стало известно о гибели двух человек, еще один числится пропавшим без вести.

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