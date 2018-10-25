Владимир, 25 октября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В школе № 36 города Владимира продлен карантин, который был введен 17 октября из-за того, что 10 учеников заболели пневмонией. По данным на 25 октября, число заболевших достигло 15 человек.

James Heilman, MD Очаг пневмонии на флюорограмме

Как сообщил «Интерфакс», карантин продлен до 5 ноября. При этом отмечается, что вины школы в появлении вспышки нет: лабораторные исследования показали, что пробы пищеблока и других помещений чистые.

ИА REGNUM напоминает, что школа была закрыта на карантин 17 октября. До этого в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что началось эпидемиологическое расследование. Его первые результаты показали, что в учебном заведении не соблюдался противоэпидемиологический режим, кроме того, было выявлено переуплотнение учеников. Также из школы не поступила информация о фактах заболевания. Сейчас в школе идет дистанционное обучение.