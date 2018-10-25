Ереван, 25 октября, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Eсть реальные возможности поднять армяно-американские отношения на новый уровень, написал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook после встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

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«Переговоры с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном прошли в очень позитивной атмосфере. Считаю, что есть реальная возможность поднять отношения Армения — США на новый уровень. И мы готовы воспользоваться этой возможностью», — написал Пашинян.

Другие подробности переговоров пока не сообщаются. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Армению в рамках регионального визита. До этого он уже посетил, Азербайджан, а также Россию. Сегодня, 25 октября, Болтон проведёт встречи также с президентом, главой МИД, министром обороны Армении. Из Еревана Болтон отправится в Грузию.