Гай, Оренбургская область, 25 октября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области в суд направлено уголовное дело в отношении начальника отдела образования администрации Гая. Чиновницу обвиняют по двум статьям УК РФ — злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощнику руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Столовая

По версии следствия, фигурантка уголовного дела в начале 2016 года дала указание дала указание своим подчинённым расторгнуть договоры с поставщиками продуктов питания в местные школы и заключить новые, но уже с Гайским Райпо, предоставив этой организации преимущество. Таким образом, городские школы и детские сады стали рынком сбыта для единственного поставщика в лице Гайского Райпо.

Весной того же года чиновница издала приказ, согласно которому все заключаемые образовательными учреждениями Гая договоры должны быть согласованы ею лично. В результате директора 16 школ и детских садов прекратили договорные отношения с четырьмя предпринимателями, оказывающими услуге по поставке продовольствия. Из-за действия чиновницы только один из этих бизнесменов продолжил коммерческую деятельность, а остальные прекратили предпринимательскую деятельность, утратили рынок сбыта и заработок.

В ходе предварительного расследования всплыли факты завышения цен на продукты питания для образовательных учреждений после заключения контрактов с Гайским Райпо. В пяти школах и детсадах дети получали питание, не соответствующее требованиям СанПиН, в части месячных норм потребления мяса, утверждённых Роспотребназдором. Продукт заменяли более дешёвым, в частности, школы и детсады были вынуждены перейти на мясо птицы.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину не признала.