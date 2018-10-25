Черкесск, 25 октября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия вошла в число субъектов с самыми высокими темпами роста госдолга. Его объем за девять месяцев 2018 года вырос почти на 13%, увеличившись на 6,2 млрд рублей. Государственный долг республики уже превысил собственные доходы.

CafeCredit.com Вереница долгов

Так, согласно данным, которые предоставило агентство РИА Рейтинг, размер госдолга Карачаево-Черкесии достиг уровня 100,3% от величины доходов субъекта. Больше, чем у этого северо-кавказского региона, рост госдолга лишь у Калмыкии — 28%.

Напомним, доходы, запланированные в бюджете КЧР на 2018 год, составляли с учетом поправок более 24,645 млрд рублей. Объем расходов предполагался на уровне более 24,666 млрд рублей, дефицит — 20,385 млн рублей.

При этом стоит отметить, что за этот же период 2018 года соседняя республика — Кабардино-Балкария вошла в число трех лидеров в РФ по снижению долговой нагрузки. На 1 октября 2018 года ее госдолг снизился на 33,9%.

Напомним, Карачаево-Черкесия три года назад уже оказалась в числе девяти субъектов РФ, чей госдолг превысил налоговые и неналоговые доходы. Его общая сумма, по данным Минфина РФ, составляла на 1 сентября 2015 года более 5,125 млрд рублей.