Астана, 25 октября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Мобильный оператор Казахстана АО «Кселл» несогласен с претензиями антимонопольного органа, которые связаны с разницей тарифов при исчерпании лимита на мобильный интернет, сообщает 25 октября издание Informburo со ссылкой на начальника отдела корпоративных коммуникаций компании Наталью Еськову.

Логотип компании «Кселл»

По её словам, мобильный оператор не может просто так изменить тарифы для всех своих абонентов в середине года, так как в числе клиентов — бюджетные организации, с которыми заключены договоры по результатам тендеров.

По мнению Еськовой, комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей вмешивается в деятельность компании и нарушает предпринимательский кодекс.

Представитель компании добавила, что требование об уведомлении исчерпания пакета мобильного интернета вступило в силу в январе 2018 года, тогда как расследование антимонопольного ведомства относится к 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в министерстве национальной экономики Казахстана заявили, что в отношении АО «Кселл» возбуждено административное дело по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением.