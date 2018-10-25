Киев, 25 октября, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко должен сдержать обещание и предоставить другое культовое сооружение взамен отобранной Андреевской церкви Киева, заявил глава непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий 24 октября в эфире телеканала «Zik».

Питер Брейгель Старший. Жадность. 1556-1560

"Есть много сооружений, которые могли бы перейти в УАПЦ. В частности, Малая София, Кирилловская церковь и церковь Спаса на Берестове», — считает он.

Отметим, что Софию Киевскую, частью которой является Малая София, а также церковь Спаса на Берестове контролирует религиозная организация «Киевский патриархат». Кирилловская церковь принадлежит канонической Украинской православной церкви.

Напомним, 18 октября, с подачи президента Порошенко, Верховная рада Украины приняла решение о передаче Андреевской церкви Киева в пользование Константинопольскому патриархату.

По мнению ряда экспертов, это решение не только противоречит законодательству страны, но и является своего рода взяткой за предоставление томоса об автокефалии неканонической украинской православной церкви.

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