Эр-Рияд, 25 октября, 2018, 11:35 — ИА Регнум. США по-прежнему будут играть «ключевую роль» в экономике Саудовской Аравии, несмотря на бойкот конференции Future Investment Initiative, которая должна пройти в Эр-Рияде, заявил 25 октября министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

После того как стало известно об исчезновении оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, ряд западных политиков и крупных бизнесменов, в том числе из США, отказался участвовать в мероприятии.

«США по-прежнему будут играть ключевую роль в экономике Саудовской Аравии, поскольку связывающие нас интересы более значительны, чем может ослабить кампания бойкота конференции», — подчеркнул чиновник.

Напомним, после прихода к власти президент США Дональд Трамп заключил с Саудовской Аравией ряд договоров общую суммув $110 млрд. 24 октября Трамп подчеркнул, что он предпримет шаги для сохранения этих контрактов, несмотря на то, что Саудовская Аравия была причастна к убийству Хашогги.