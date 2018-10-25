Москва, 11 февраля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Складывается впечатление, что США стреляют в ногу мировому прогрессу в надежде остановить время, в котором они чувствуют себя хозяевами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что власти США решили ввести ограничения на экспорт в Китай технологий двойного назначения.

«Мировые войны далеки от своего завершения, просто арена боевых действий смещается в виртуальную зону, но от этого баталии становятся не менее кровопролитными, — сказал Ордов. — Гибридная война лишь для спойлеров, а реальные боевые действия в современном мире разворачиваются на технологическом фронте, так как это стало вопросом мирового господства и контроля. Цифровые технологии способны обеспечить трансграничность любых информационных, финансовых, культурных, производственно-технологических потоков».

Как пояснил Ордов, амбиции США и Китая, направленные на мировое господство, помноженные на устаревшие формы восприятия социального общества, требуют абсолютного контроля над технологиями и ограничения их использования в мире.

«Такое ощущение, что американцы стреляют в ногу мировому прогрессу в надежде остановить время, в котором они чувствуют себя хозяевами, и не готовы отдать желтую майку лидера, заплатив за это разрушением собственных базовых концепций рыночной экономики — свободы торговли и движения капитала. Прогресс не остановить, но роль «лежачих полицейских» на пути мирового технологического развития американцам вполне удается», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что технологический потенциал китайской экономики в настоящее время настолько высок, что она может функционировать самостоятельно.