Благовещенск, 25 октября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В Амурской области с 28 октября начинается осенняя навигация на судах с воздушными подушками, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

Aks-nn.ru Катер на воздушной подушке Марс-700

Отмечается, что период движения «пум» на международной линии Благовещенск — Хэйхэ (Китай) продлится до наступления устойчивых низких температур с вводом понтонного моста. Так, в прошлом году осенняя навигация длилась до 1 декабря.

Отмечается, что перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться с 9:00 до 17:00 по местному времени, стоимость проезда останется на прошлогоднем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году осенняя навигация началась в регионе с 27 октября. Тогда работали десять судов, в том числе «Пума», «Марс», «Арктика», «Ската» и «Арго».

Читайте также: «Пума», «Марс», «Арктика»: по Амуру в Хэйхэ пошли суда на воздушной подушке