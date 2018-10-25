Стокгольм, 25 октября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Шведские исследователи пришли к выводу, что минусовая температура воздуха может способствовать повышению риска сердечных заболеваний. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Cardiolgy.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Пенсионерка зимой

Отмечается, что ученые, проанализировав данные около 274 тыс. пожилых граждан, у которых диагностировали инфаркт миокарда, установили, что сердечный приступ возникал у них на 10% чаще при отрицательных температурах воздуха. По мнению ученых, это связано с сужением сосудов при низкой температуре, вследствие чего в сердце поступает меньше кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, алтайский доктор Игорь Червяков подчеркнул, что Шведы, проживающие в холодовых широтах, имеют среднюю продолжительность жизни 82 года и рекордно низкую смертность от инфаркта.

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