Ярославль, 25 октября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Жители Ярославской области предлагают присвоить ярославскому аэропорту «Туношна» имя хоккеиста Ивана Ткаченко, погибшего в авиакатастрофе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Аэропорт «Туношна»

Инициатива выдвинута в социальных сетях и активно поддерживается ярославцами. Нападающий «Локомотива» был одним из самых популярных игроков команды. Глубокое уважение к Ивану Ткаченко связано и с его благотворительной деятельностью, ряд фактов помощи больным детям стали известны только после гибели хоккеиста.

Конкурс по наименованию аэропортов страны «Великие имена России» проводят Общественная палата России, Русское географическое общество и ряд других организаций. Авторы предполагают назвать именами великих соотечественников крупнейшие аэропорты страны. В настоящий момент в списке на сайте для голосования 45 аэропортов. Ярославля среди них нет. При этом этап выдвижения аэропортов для участия в конкурсе уже завершился.

Согласно правилам конкурса жители регионов, аэропорты которых не участвуют в голосовании, могут предложить свои варианты для других аэропортов. Впрочем, вряд ли ярославцев заинтересует именно это предложение.

При этом присвоить имя Ивана Ткаченко либо какого-то другого человека аэропорту «Туношна» можно и вне рамок конкурса. Владельцем аэропорта является правительство Ярославской области, которое вправе сделать это.