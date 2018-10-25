Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Петербурге власти пытаются обновить трамвайный парк и ускорить движение трамваев, чтобы побудить граждан чаще пользоваться общественным транспортом. Об этом заявил глава городского комитета по транспорту Александр Головин в четверг, 25 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в Петербурге

«Средний возраст трамваев очень высокий», — сообщил Головин, уточнив, что речь идет примерно о 19-ти годах. По его мнению, замена трамвайного парка серьезно улучшит качество жизни горожан и изменит облик Петербурга. «Мы работаем с «Горэлектротрансом» и правительством над этим вопросом», — добавил чиновник.

В комитете по транспорту заметили, как снижается эксплуатационная скорость трамваев, в том числе из-за их преклонного возраста. Но жители не хотят пользоваться медленным общественным транспортом.

«В программе развития транспортной системы Петербурга указано повышение эксплуатационной скорости наземного транспорта. Под это готовят финансирование, нужно остановить процесс снижения скорости и повышать ее, чтобы пересадить граждан с личного транспорта на общественный», — подчеркнул Головин.

Кроме того, одним из главных направлений деятельности комитета сейчас является создание Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ). Работы над программным обеспечением должны завершиться в 2019 году.

«Это нам поможет в будущем очень серьезно, так как сама система предусматривает постепенный переход к бескондукторной оплате проезда. В ближайшем будущем, возможно, у нас будет совсем цивилизованный транспорт в нашем городе», — заметил Головин.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости ускорить реализацию проекта частного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе, чтобы к концу августа 2019 года запустить эту трамвайную сеть по всем ранее намеченным маршрутам.