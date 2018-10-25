Омск, 25 октября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. В Омске с 2019 года будет изменена процедура онлайн-записи в детский сад. Омичи по-прежнему смогут получать эту услугу в электронном виде, но только на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ), на сайте мэрии этого сделать уже не удастся, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Макс Либерманн. Детский сад в Амстердаме. 1880

Отмечается, что основной причиной отказа от сервиса в нынешнем формате является то, что в настоящее время записаться в дошкольное учреждение можно без авторизации, просто заполнив форму.

«Требования к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утверждённые постановлением правительства России № 236 от 26 марта 2016 года, предписывают оказывать услуги только с подтверждением личности заявителя», — пояснил директор управления информационно-коммуникационных технологи Игорь Катунин.

Тем временем, в администрации Омска сказал, что несмотря на простоту и доступность электронного сервиса «Запись в детский сад», который был открыт на сайте мэрии в 2011 году и работает по настоящее время, в последние годы его популярность снижается.

«Если в 2014 и 2015 годах через него было подано по 11 тысяч заявлений, то в 2016 году — уже 10 тысяч, в 2017 году — 9 тысяч, а за 9 месяцев текущего года — всего 5 тысяч заявлений», — привели цифры в омской мэрии.

Тем временем, с 2019 года записаться в детский сад через интернет омичи смогут только на РПГУ или на личном приёме заявителей в Службе одного окна, в окружных комиссиях по комплектованию дошкольных учреждений и в многофункциональных центрах.