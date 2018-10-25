Кызылорда, Казахстан, 25 октября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Правительство Казахстана планирует перевести Кызыл-Ординскую область на четвертый часовой пояс (UTC+5). Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, который опубликован 25 октября на сайте «Открытые нормативно правовые акты».

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Настенные часы

Жители Кызыл-Ординской области переведут время на час назад в ночь на 1 декабря в 00:00. Территория Казахстана разделена на два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. Авторы проекта считают, что изменение часового пояса улучшит ситуацию с физиологическим дисбалансом.

Напомним, Казахстан отказался от перехода на «летнее» и «зимнее» время в 2005 году. В 2017 году депутаты Сената парламента Казахстана также предлагали перевести часовой пояс Кустанайской области.