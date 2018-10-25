Москва, 25 октября, 2018, 10:47 — ИА Регнум. В Москве злоумышленник украл из автомобиля почти 4 миллиона рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Взлом автомобиля

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 октября в Тверском районе. Злоумышленник неизвестными способом проник в автомобиль и из бардачка украл 3,8 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у безработного жителя Москвы украли автомобиль Lexus стоимостью 7 млн рублей.

Читайте подробнее: У безработного москвича угнали иномарку за 7 млн рублей

А также: Неизвестные похитили сумку с деньгами у мужчины в центре Москвы