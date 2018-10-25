Москва, 25 октября, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Рейтинг наиболее состоятельных женщин России составил журнал Forbes. Об этом сообщает сайт издания.

Евгений Начитов Елена Батурина

Отмечается, что первую строчку рейтинга на сегодняшний день занимает глава компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом $1,2 млрд.

Второй в списке наиболее богатых женщин РФ по версии журнала Forbes стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($600 млн). Замкнула тройку лидеров с состоянием около $600 млн бывшая супруга владельца футбольного клуба «Монако» миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей. Согласно этому рейтингу, самая богатая семья в России — это Гуцериевы. Их состояние издание оценило в $5,97 млрд.

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