Курган, 25 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Пищеблоки трёх сельских школ закрыты в Курганской области по решению суда. В столовых образовательных учреждений не соответствовали санитарным нормам питьевая вода и готовые блюда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора по региону.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В столовой

Пищеблоки Стрелецкой школы и ее филиалов в сёлах Большое Гусиное и Большое Приютное Петуховского района Курганской области закрыты до ноября.

Пробы питьевой воды, которая используется в том числе и для приготовления пищи в пищеблоке школы, не соответствовали по микробиологическим показателям: обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Этой же водой обрабатывалась посуда. Ёмкости для хранения воды обрабатывались некачественно и могли послужить угрозой для сотрудников школ и учащихся.

В отношении МБОУ «Стрелецкая общеобразовательная школа» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»). К ответственности привлечены должностные лица образовательного учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября из одной из школ Челябинска госпитализировали трёх учащихся с острой кишечной инфекцией. В настоящее время предоставление горячего питания в этой школе приостановлено, пищеблок закрыт до получения результатов лабораторных исследований готовой продукции.