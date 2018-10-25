Ярославль, 25 октября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Ярославцы возмутились итогами опроса об удовлетворенности питанием в школах и детских садах. Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным муниципального учреждения «Институт развития стратегических инициатив» 70% опрошенных удовлетворены питанием детей в садиках и 77% — в школах.

Скриншот с сайта «ИРСИ» График с результатами опроса

Однако пользователи социальных сетей полагают, что эти данные не соответствуют реальности. На странице REGNUM-Ярославль в Facebook появилось немало отрицательных отзывов под новостью об итогах опроса «ИРСИ».

"Скорее, наоборот, 70 и 80% не довольны», — пишет Диана Алексеева.

«Моя вообще есть перестала, а раньше говорила, что в садике лучше готовят, чем мама, а сейчас почти ничего не ест в саду, зато дома стала, на ночь, весь день голодная», — констатирует Юлия Гусева.

«Хорошо знаком с поваром одного из детских садов. Детей наших кормят морковью, морковью и ещё раз морковью в разных формах. Так что, т.н. «опрос» вызывает сомнение», — написал Андрей Ульянов.

«Меня спросите! Две в школе, одна в садике. ЭТО есть нельзя! Малюська вечно голодная», — пишет Марина Антонова.

«Полное вранье, а кто верит в этот бред заходите в любой садик и отведайте «вкуснейшего» кушанья сами…», — выразил свое мнение Артур Орлов.

Стоит отметить, что «Институт развития стратегических инициатив» является муниципальным автономным учреждением, созданным мэрией Ярославля. Именно по инициативе мэрии в 2017 году была проведена реформа детского питания. В детских садах было введено «единое меню», а единым поставщиком питания стал «Комбинат социального питания». До этого каждый садик закупал продукты самостоятельно и готовил из них питание.