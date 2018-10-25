Пекин, 25 октября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты вновь просел по отношению к доллару США, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

За прошедшие судки юань сдал доллару 52 базисные пункта, остановившись на курсе 6,9409 юаней за доллар. Однако, если сравнивать с курсом юаня десятидневной давности, то падение будет несколько более значительным — 255 базисных пункт, что, при общих колебаниях, говорит о ярко выраженной тенденции к девальвации юаня.

Тем наглядней эта тенденция проявляется, если за точку отсчета брать 7 февраля текущего года, когда юань был на своем пике. С тех пор падение превысило 6550 базисных пунктов, фактически опустив юань до его долгосрочного минимума.

Некоторые эксперты, в том числе, западные, склонны считать, что девальвация юаня так или иначе связана с торговыми войнами между Китаем и США. Китай это всячески отрицает.