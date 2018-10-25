Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожной аварии с тремя погибшими, произошедшей на Таллинском шоссе в Петербурге в ночь на 24 октября. В ДТП участвовал сотрудник УФСИН, он получил тяжелые травмы. Не исключено, что он может быть признан виновником аварии.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Столкновение

Как сообщили 24 октября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»). За это преступление может быть назначено до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина 1989 года рождения, сотрудник УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, капитан внутренней службы, на автомобиле Toyota выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.

Водитель корейской иномарки, 30-летний мужчина, и два его пассажира, мужчина и женщина такого же возраста, скончались на месте происшествия, а сотрудник УФСИН в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

«Произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели и очевидцы, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.