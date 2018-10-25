Украина, 25 октября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Школа села Рукшин Черновицкой области закрыта на карантин, сообщил 24 октября телеканал «1+1».

Phil.cdc.gov Ребёнок с корью

Корью заболели 45 школьников и учительница. Восемь детей находятся в больнице в состоянии средней тяжести. У беременной учительницы первого класса диагностирована тяжёлая форма заболевания.

Первый случай заболевания был зафиксирован в сентябре. Большинство заболевших были не привиты.

«Самые младшие — это дети первого класса, и самые старшие — 11-й класс. Это лихорадка, это головная боль, это признаки конъюнктивита, кашель, рвота и общая слабость», — рассказала заместитель главного врача районной больницы Алла Яковенко.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, за прошлую неделю корью заболел 781 человек, большинство — дети. Наибольшее количество заболевших зафиксировано на Западной Украине.

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