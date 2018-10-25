Астана, 25 октября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Казахстана разрабатывает план мероприятий, направленный на поднятие авторитета и социального статуса сельскохозяйственного работника с девизом «Труд сельского работника превосходит труд горожанина», сообщает 25 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на советника министра сельского хозяйства по связям с общественностью Сакена Калкаманова.

Уинслоу Хомер. Фермер с вилами. 1874

По его словам, среди сельских школьников преобладает мнение о сельской жизни, как об отсталой и примитивной.

В ближайшее время планируется запустить проект «Аул — ел бесиги», в рамках которого будут проводиться мероприятия по воспитанию школьников, их патриотизма, по созданию фильмов и сериалов и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября сельскохозяйственные производители Казахстана намолотили 22,11 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 14,8 центнера с одного гектара.