Москва, 25 октября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. У страховых компаний «Акцепт» и «Выручим!» в России отозваны ряд лицензий. Такое решение принял Центральный банк (ЦБ) России, сообщается 25 октября на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Так, у компаний отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября текущего года Банк России отозвал лицензии у двух кредитных организаций — «Уралтрансбанк» и «Союзный».

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