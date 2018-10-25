Москва, 25 октября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Ограничение выезда за границу заставило должников выплатить с начала 2018 года почти 45 млн рублей. Такие данные привели в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Должники полностью или частично исполнили требования почти 1,4 млн исполнительных документов за восемь месяцев года. Это на 268,6 тыс. исполнительных документов (или на 24,6%) больше, чем за тот же период в 2017 году.

С должников удалось взыскать 44,8 млрд рублей, уточняет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 мая 2017 года выезд за границу из-за долгов был закрыт для 1,6 млн граждан. К 1 декабря того же года показатель вырос до 1,9 млн человек.

Читайте также: Должников не пугает запрет на выезд за пределы РФ — депутат Мосгордумы

А также: ФССП назвала самого злостного неплательщика алиментов в России