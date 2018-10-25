Новосибирск, 25 октября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Принять участие в бесплатной программе «Соколы НГТУ» по подготовке пилотов и получить соответствующую лицензию предложили студентам в школе пилотов Новосибирского государственного технического университета. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба вуза.

Кабина пилотов

Отмечается, что в среднем курс подготовки пилота с получением свидетельства стоит от 300 до 400 тысяч рублей, однако это направление работы НГТУ было поддержано фондом «Возрождение отечественной авиации», что позволило на текущем этапе сделать курсы бесплатными.

«В программе может принять участие любой студент НГТУ. Критерии отбора для обучения: гражданство РФ, желание учиться, успеваемость в Новосибирском государственном техническом университете (для студентов НГТУ), хорошее здоровье», — сообщил о программе пилот аэродрома «Мочище» Владимир Бухарчиков.

Он добавил, что успешно окончившие курс получат «Свидетельство пилота» установленного в России образца, а единственным серьезным ограничением является запрет на ведение коммерческой деятельности.

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