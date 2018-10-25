Пермь, 25 октября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за август 2018 года составила 34 257,4 рубля, что на 8,4% больше по сравнению с показателем за август 2017 года. Рост реальной среднемесячной зарплаты составил 6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Значительно выше среднего краевого показателя зарплату получали работники сферы добычи полезных ископаемых (60 749,9 рублей), финансисты и страховщики (52 016,8 рублей), работники в области информации и связи (44 299,8 рублей). Самая низкая зарплата сложилась у работников образования — 17 327,7 рублей.

В целом по уровню среднемесячной зарплаты Прикамье оказалось в лидерах среди субъектов ПФО. Минимальное значение отмечено в Мордовии — 26 060,8рубля