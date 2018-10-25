Киев, 25 октября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В ночь с 24 на 25 октября из-за сложных погодных условий были обесточены 146 населённых пунктов в девяти областях Украины, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 25 октября на официальном сайте ведомства.

Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

Больше всего пострадала Винницкая область — 60 населённых пунктов, за ней следуют Львовская и Тернопольская области — 29 и 18 населённых пунктов соответственно.

Ремонтные бригады ликвидируют последствия стихии.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о полной ликвидации пожара на складе боеприпасов в Ичне Черниговской области и о восстановлении авто‑ и железнодорожного сообщения в данном районе.

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