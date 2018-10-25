Киев, 25 октября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Уровень фальшивой молочной продукции на Украине достигает 30%, заявили 24 октября в Ассоциации производителей молока, сказано на официальном сайте организации.

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По оценке экспертов, основной объём фальшивого молока продаётся на стихийных рынках. Это негативно сказывается на украинских производителя, снижая рентабельность их производства:

«Из-за неконтролируемого производства фальсификата, производители молока теряют рынок сбыта. В конце концов, если сейчас мы переживаем из-за поддельных молочных продуктов, то через несколько лет мы не будем иметь отечественной молочки вообще, поскольку не будет молочного стада. Призываем потребителей поддерживать украинских производителей, которые выпускают качественную продукцию», — заявила вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.

По данным ассоциации, с начала 2018 года уровень рентабельности производства молока снизился на 40%, а поголовье коров за последние пять лет сократилось на 17,5%.

Напомним, соглашение об ассоциации с Европейским союзом, которое стало поводом для государственного переворота в 2014 году, предусматривает запрет на торговлю мясом и молоком из личных хозяйств. Этот запрет вступил в силу с 1 января 2018 года, но, по всей видимости, не выполняется.

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