Вашингтон, 25 октября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги со всей четкостью указывать на необходимость для США пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией, пишет бывший кандидат в президенты США и губернатор штата Вермонт Берни Сандерс в статье для американского издания The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Сандерс отметил, что начать Вашингтон может с прекращения поддержки Эр-Рияда в его войне против повстанцев-хуситов в Йемене. Этот конфликт «не только привел к гуманитарной катастрофе в одной из самых бедных стран мира», но и само участие в нем страны не получило одобрение Конгресса. По данным ООН, миллионы человек могут умереть от голода.

Несмотря на заявления официальных лиц США о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся сократить риск гибели мирного населения, данные указывают на обратное. Так, по информации независимой мониторинговой группы Yemen Data Project, с марта 2015 по март 2018 года более 30% всех целей, по которым наносила удар коалиция во главе с Эр-Риядом, носили невоенный характер.

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«Слишком часто целями для бомбардировок становятся мирные жители», — пишет Сандерс.

«Одним из наиболее шокирующих случаев стало уничтожение с помощью сделанной в США бомбы школьного автобуса, в котором ехали маленькие дети», — добавил он.

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Конфликт создал благотворные условия для таких экстремистских группировок, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, боевые действия создали возможности для более активного иранского вмешательства.

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«Жестокое убийство Хашогги требует, чтобы мы дали Саудовской Аравии понять: поддержка королевства со стороны США не носит абсолютного характера», — добавил он.

Напомним, в начале 2017 года президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Саудовской Аравии, заключил ряд многомиллиардных контрактов на поставки оружия Эр-Рияду. Общая сумма сделки, в рамках которой Вашингтон планировал поставить танки, артиллерийские установки, вертолеты Black Hawk, бронетехнику, корабли береговой обороны, противоракетные комплексы «Пэтриот» и THAAD, оценивается в $110 млрд.

На фоне того, как стало известно, что исчезнувший 2 октября оппозиционный Эр-Рияду журналист Джамаль Хашогги убит в консульстве королевства в Турции, на главу Белого дома стали оказывать еще большее давление с тем, чтобы он пересмотрел отношения с Саудовской Аравией. В ответ на это 24 октября Трамп заявил, что его администрация, а также представители промышленности планируют принять меры для спасения хотя бы части оружейных контрактов с Эр-Риядом. По словам Трампа, договоры с королевством смогут поддержать 500 тыс. рабочих мест.