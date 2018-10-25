Екатеринбург, 25 октября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Бывший полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских исключён из комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Соответствующий указ Владимира Путина был опубликован на официальном сайте правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также из состава комиссии были исключены помощник президента Евгений Школов, вице-премьер правительства РФ Сергей Приходько, исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербуга Александр Беглов и посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

Напомним, что состав комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров был утверждён указом президента от 9 февраля 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Холманских занимал должность полпреда президент в УрФО с 2012 по 2018 год. В июне 2018 на должность полномочного представителя в Уральском федеральном округе был назначен Николай Цуканов. В свою очередь Игорь Холманских в июле 2018 года занял пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода», на котором он работал до 2012 года.