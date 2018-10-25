Москва, 25 октября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. «Несокрушимый»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Великая Отечественная война закончилась 73 года назад, но события тех лет до сих пор волнуют и воодушевляют нас, а подвиги дедов и прадедов становятся примером для новых поколений, учат не сдаваться в самой безнадежной ситуации и стоять до конца.

Фильм режиссера Константина Максимова рассказывает о реальном подвиге экипажа советского танка КВ-1 под командованием лейтенанта Семена Коновалова. Летом 1942 года в Ростовской области, сражаясь в окружении, экипаж смог уничтожить 16 немецких танков. Но не всем героям было суждено выйти из боя живыми…

«Два билета домой» (18+)

Когда твоя жизнь расписана на годы вперед — это очень удобно. Сначала учеба, потом путевка во взрослую жизнь — о сиротах государство обязано позаботиться. Но Люба, мечтающая о своей первой собственной квартире и желанной работе, внезапно узнает, что она не совсем сирота. Ее отец жив, просто «мотал» долгий срок в колонии и вот-вот выходит на волю. Два «выпускника» встречаются — чтобы попытаться с нуля узнать друг друга и отмотать назад ленту времени.

Главные роли в фильме Дмитрия Месхиева сыграли Дмитрий Гармаш и Мария Скуратова.

«Лоро» (18+)

Если ты известный, в том числе скандально, политик, то будь готов к тому, что твое имя будут сладострастно трепать в прессе, а каждый шаг держать под прицелом камер. И, вполне возможно, в один прекрасный день о тебе снимут не очень-то лестное кино.

Герой художественного фильма Паоло Соррентино — мультимиллиардер, плейбой и политик Сильвио Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии. Соррентино анализирует проблему старения человека, привыкшего жить на всю катушку и не отказывать себе ни в чем, обладая огромными деньгами и властью. Но время сильнее власти и денег…

«Репродукция» (16+)

Что делает человек, потерявший всю семью? Плачет, пьет, ходит к психологу, в церковь, с головой уходит в работу, наконец… А если этот человек — ученый и работает в супернавороченной биотехнологической лаборатории, то работа может помочь ему справиться с горем очень необычным образом.

Герой фантастического фильма Джеффри Начманоффа, сыгранный Киану Ривзом, с помощью биологических и кибернетических технологий незаконно воссоздал погибших в автокатастрофе жену и детей. Но правительство решает отнять у него возвращенных с того света дорогих людей, ведь никто не может с точностью сказать, люди ли они, и не представляет ли это открытие, нарушающее все законы этики, угрозу для человечества…

«На границе миров» (18+)

Очень некрасивая женщина Тина работает таможенницей в морском порту. У нее особый дар, который делает ее незаменимым работником, — она может чуять эмоции людей и таким образом изобличает контрабандистов и прочих нарушителей. Однажды она встречает такого же уродливого мужчину, мысли которого не может «разнюхать», как ни старается. После череды странных событий Тина понимает: она не просто работает на границе, она и живет на границе миров — мира людей и мира уже почти исчезнувших сказочных существ, связанных с прекрасным и страшным царством дикой природы. И ей предстоит сделать свой выбор…

Фильм, получивший главную награду Каннского кинофестиваля в категории «Особый взгляд», по новелле Юна Айвиде Линдквиста снял режиссер иранского происхождения Али Аббаси. Шведской актрисе Еве Меландер для роли Тины пришлось набрать 20 килограммов веса.

«Кукловод» (18+)

Страшные маски нынче в моде, ведь на дворе Хэллоуин! Но, к сожалению, некоторые надевают их не только для того, чтобы подшутить над соседями и выпросить немного сладкого. Ужас невинных жертв им куда слаще конфет, и Хэллоуин длится для них круглый год. Героиня «ужастика» (режиссер Куинн Лэшер) и ее маленькие дочки становятся игрушками в руках маньяка в маске, который не знает удержу в зловещих и изобретательных «розыгрышах». Сможет ли загнанная в угол слабая женщина переиграть адского кукловода?

«Только не они» (16+)

Быть непроходимым идиотом в общем-то даже прикольно, ведь тебя в этой жизни мало что парит. Но настоящий конец света способен заставить действовать даже полных дебилов… вот только действовать они при этом будут, как могут и умеют — то есть предельно идиотски. Но, может быть, именно это и есть то, что нужно, когда здравый смысл нормального человека подсказывает, что наступил полный «пи-зэд» и дергаться глупо?

Эксцентрическую комедию о команде суперпридурков-тусовщиков, спасающих мир от Апокалипсиса, поставил режиссер Александр Бойков.

«Как прогулять школу с пользой»

Иногда жизнь меняется стремительно. Только что ты был круглым сиротой — и вот попал в семью. Считал себя записным городским жителем — и вот живешь в глуши, в домике лесника. Юному парижанину Полю предстоит узнать и полюбить лес и его обитателей и подружиться с нелюдимым, но незлым старым охотником Тотошем, которого здесь считают браконьером. Это лето становится для Поля настоящей школой жизни.

Добрый фильм для детей и взрослых в стиле ретро снял французский режиссер Николя Ванье.