Вашингтон, 25 октября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Космическая автоматическая станция Parker Solar Probe, которая находилась на расстоянии около 43 млн км от Земли, передала жителям планеты фотографию. Об этом сообщает ТАСС.

Svs.gsfc.nasa.gov Космическая автоматическая станция Parker Solar Probe

Фото Земли с камеры, предназначенной для фотографирования солнечной короны, было сделано 25 сентября текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 г. NASA запустило космическую автоматическую станцию Parker Solar Probe для исследования Солнца. Запланировано, что зонд, который в течении семи лет будет сближаться с Солнцем, должен будет подлететь к звезде на рекордно близкое расстояние — 6 млн км.

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