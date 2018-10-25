Чита, 25 октября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Вслед за красноярскими крупными производителями хлеба о намерении поднять цены на свою продукцию заявили хлебопёки Забайкалья. По данным «Заб.ру», если один из крупнейших поставщиков мучных изделий Читы — ООО «Кенон» — ещё только планирует поднять цены на хлебобулочные изделия, то Черновский хлебозавод с 15 октября 2018 года уже повысил цены на продукцию на 10−12%.

Эдуард Мане. Хлеб. 1870

«Цены поднимаются не из-за нашего желания. Подорожало топливо, которое используется для уборки урожая зерна, соответственно подорожало зерно. Тем более в этом году урожай меньше, чем в предыдущих», — пояснил директор ООО «Кенон» Александр Соколов.

Также он обратил внимание на рост стоимости импортных ингредиентов, используемых в производстве — дрожжей и упаковочного материала.

«Упаковочный материал и практически все оборудование у нас — заграничные и привязаны к доллару, потому что в России упаковку не делают», — заявил Александр Соколов.

Подобным образом ситуацию пояснили и на Черновском хлебозаводе.

«Стоимость основного сырья повысилась — муки первого, второго и высшего сортов на 42%, 56% и 33,6% соответственно, сахара — на 30%, маргарина — на 11% и масла — на 10%. Ну и цена на топливо растет не по дням, а по часам», — привела довод юрист предприятия Светлана Сергеева.

Между тем руководитель УФАС Забайкальского края Евгений Минашкин напомнил, что цены на хлеб не регулируются государством, и если всё дорожает, то цена на хлеб не может остановиться в росте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен, известил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, пшеничная мука высшего сорта сегодня стоит 17,3 тыс. руб. за тонну против 13,8 тыс. руб. за тонну годом ранее. Также приводились данные «Совэкона» о том, что на прошлой неделе средние цены на пшеницу третьего класса в Сибири выросли на 300 руб., до 9,8 тыс. руб. за тонну.

Крупные красноярские производители хлеба ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» уже предупредили о намерении увеличить отпускные цены на весь ассортимент в среднем на 8−12%.

Вместе с тем аналитик Российского зернового союза Рудольф Булавин, комментируя ИА REGNUM складывающуюся ситуацию отметил, что с 2010 года темпы роста цен на хлеб в рознице примерно в пять раз ниже, чем за тот же период на пшеницу и что от колебания цены хлеба плюс-минус 10% его потребление не меняется.

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«Тем не менее, происходящее далеко не так однозначно, как его трактуют сибирские хлебопёки и аналитик. Напомним, в 2017 году в России был собран рекордный урожай зерновых — более 130 миллионов тонн и цена на него упала ниже себестоимости задолго до окончания уборочных работ. В этих условиях многие ожидали снижения цены на хлеб, но тщетно», — напомнила редактор ИА REGNUM, автор проекта «На хлебном фронте» Светлана Шаповалова.