Казань, 25 октября, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Вкладчики обанкроченного «Татфондбанка» обратились к Владимиру Путину и председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой о беспристрастном рассмотрении спора, который касается вывода залогового имущества из ТФБ на общую сумму 9,8 млрд рублей. Заявители в своём обращении пишут, что в итоге этих манипуляций те вкладчики, чьи вложения в «лопнувшем» банке превышают страховые 1,4 млн рублей, «остались без заложенного имущества», за счёт реализации которого могли бы вернуть свои деньги, пишет корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Напомним, ПАО «Татфондбанк», где доля республики на момент отзыва лицензии в марте 2017 года превышала 40%, был объявлен банкротом в апреле 2017 года. На сентябрь 2018 года его долги перед более чем 18 тыс. кредиторов превышают 158 млрд рублей. Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» на сегодня занимается формированием конкурсной массы, за счет которой будет вестись расчёт в том числе и с пострадавшими вкладчиками. За время конкурсного производства управляющий выявил недостачу имущества на 40,9 млрд рублей. Кроме того, им было обнаружено почти 800 сомнительных сделок на общую сумму почти 45 млрд рублей.

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Одновременно с процедурой банкротства расследуется серия уголовных дел, связанных с мошенничеством, выводом активов банка. Несколько уголовных дел было возбуждено в отношении бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина. По нему уже имеется 21 эпизод, по четырём из которых ТФБ предъявил претензии на 21,5 млрд рублей в рамках дела о личном банкротстве экс-банкира.

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В арбитражных судах России на рассмотрении находятся десятки гражданских дел, в которых конкурсный управляющий обжалует сомнительные сделки, в частности, среди них соглашения о расторжении договоров ипотеки, залога имущества, которыми фактически из-под обременения выводились дорогостоящие активы заёмщиков, что лишило ТФБ возможности сейчас наложить взыскание на это имущество по выданным ранее кредитам. Фигурантами дел проходят и крупные компании Татарии, но далеко не все соглашения о расторжении обременения удается обжаловать.

25 октября 2018 года стало известно, что вкладчики-превышенцы, то есть те, чей вклад в ТФБ превысил страховую сумму в 1,4 млн рублей, обратились к президенту РФ Владимиру Путина с просьбой взять под свой контроль один из споров, касающийся вывода залогового имущества на сумму 9,8 млрд рублей. Вторым адресатом в письме является председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое работает в интересах вкладчиков, после неоднократных обращений граждан подало в Верховный суд РФ (гражданская коллегия) кассационную жалобу на решение от 16.11.2017 г. Вахитовского районного суда г. Казани по делу №2−9809/2017 (судья — Давлетшина А. Ф.) Учитывая все обстоятельства дела, на рассмотрении которого присутствовали десятки вкладчиков, у нас имеются сомнения в отсутствии давления на судей со стороны высших должностных лиц Республики Татарстан. Просим Вас обязать Верховный суд Российской Федерации честно и беспристрастно рассмотреть это дело и вынести справедливое и законное решение», — пишут вкладчики в своём обращении.

По их предположению, «в этом деле придумана следующая схема вывода залога на астрономическую сумму — 9,8 миллиарда рублей, которые заложил по выданным кредитам Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан Минниханове Р. Н., а потом при помощи судов общей юрисдикции признали эти сделки недействительными, и вкладчики-превышенцы остались без заложенного имущества».

Они намерены направить не менее чем 100 аналогичных писем от вкладчиков, чтобы быть услышанными.