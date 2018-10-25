Москва, 25 октября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Почти 90% московских врачей, которые оказывают помощь пациентам на дому, пользуются на сегодняшний день специальными планшетами, подключенными к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом сообщает 25 октября пресс-служба московской мэрии.

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Отмечается, что врачам общей практики, терапевтам и участковым педиатрам, оказывающим медпомощь на дому, выдано порядка 3 тыс. гаджетов. В мэрии отметили, что до конца 2018 года планшеты получат еще около 500 медицинских работников.

«Использование в работе планшетов снижает риск искажения данных при их передаче от диспетчера к врачу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, добавили в мэрии, врач, получивший информацию о вызове в электронном виде, получит возможность освободившееся время потратить на работу с пациентом.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель проекта ЕМИАС Евгений Комаренко считает, что новый сервис поможет существенно сократить время на регистрацию вызова и передачу необходимой информации врачам. Также сервис сократит ошибки передачи данных о больном, которые возникают при общении по телефону.

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