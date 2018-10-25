Ростов-на-Дону, 25 октября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Минимальный размер взносов на капитальный ремонт в Ростовской области «заморозят» на три года. Об этом сообщил министр ЖКХ по региону Андрей Майер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Чиновник сказал, что минимальные взносы за капремонт на Дону повысили впервые за несколько лет. Причиной повышения стало увеличение количества ремонтируемых домов.

«На протяжении всей деятельности программы, начиная с 2015 года, наблюдается значительная динамика. В 2019 году, по прогнозам, будут отремонтированы 1800 домов. Но в ближайшие три года взнос на капремонт повышаться не будет», — цитирует чиновника портал 161.ru.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Законодательное собрание Ростовской области от депутатов фракции ЛДПР поступило предложение закрепить минимальный размер взноса на капитальный ремонт.

«Повышение тарифа на капитальный ремонт должно быть обоснованным с точки зрения закона и не являться продуктом самодеятельности, поэтому проект решения должен проходить согласование в комитетах, антикоррупционную экспертизу, а само решение должно утверждаться депутатами Законодательного собрания Ростовской области», — уточнял ранее руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Ростовской области Евгений Федяев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в Ростовской области подняли размер взносов за капитальный ремонт. Теперь минимальный размер взноса в регионе 9 рублей 92 копеек за один квадратный метр. Ранее он составлял 7 рублей 17 копеек.