Москва, 25 октября, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Компания Роснефть рассчитывает в 2018 году на 40% по отношению к прошлому году увеличить продажи кофе на своих заправках. Выручка от продаж 45 млн чашек напитка составит около 4 млрд рублей, сообщила РБК вице-президент Роснефти по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой.

Кофе

По ее словам, указанные 4 млрд рублей составляют около 1% от объемов розничных продаж компанией топлива на российском рынке за 2017 год.

«Мы планируем сейчас переоборудовать кафе практически во всей нашей розничной сети», — цитирует агентство слова Конрой.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на автозаправках, возможно, снова будут торговать алкоголем. Соответствующее решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось в сентябре. Основная цель — дать АЗС дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо.

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