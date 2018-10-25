Барнаул, 25 октября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Алтайский доктор Игорь Червяков иронично относится к исследованию шведских учёных, пришедших к выводу, что температура воздуха ниже нуля градусов по Цельсию может послужить фактором, повышающим риск сердечного приступа у людей. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM их исследование, приведённое в журнале JAMA Cardiolgy, он, в частности, отметил:

Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

«Вся наша жизнь есть один сплошной фактор риска сердечно-сосудистых катастроф. Шведы, проживающие на полярном круге, в холодовых широтах, имеют среднюю продолжительность жизни 82 года и рекордно низкую смертность от инфаркта. Наверное, от такой радужной статистики шведские доктора решили потроллить обывателя.

Исследования с 10%-ной вероятностью в их выборке не могут считаться достоверными, поскольку укладываются в статистическую погрешность. Очевидно, что северные страны: Норвегия, Финляндия, Исландия и другие не будут стоять в стороне и проведут аналогичные изыскания. А мы посмотрим…

Что-же касается России, то от сердечно-сосудистых заболеваний в год умирает около миллиона человек. Это ощутимо выше, чем в большинстве стран. У нас и факторы риска иные. Это стрессы и гиподинамия, атеросклероз и гипертония, ожирение и диабет. Короче, россиянам не до холода, нам бы с другими проблемами разобраться!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, опубликованному шведскими учёными в журнале JAMA Cardiolgy, температура воздуха ниже нуля градусов по Цельсию может послужить фактором, повышающим риск сердечного приступа. Выяснилось, что среди обследованных 274 тыс. человек в возрасте от 50 до 89 лет, у которых с 1998 по 2013 год диагностировали инфаркт миокарда, сердечный приступ возникал на 10% чаще при температурах ниже нуля градусов.