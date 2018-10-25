Токио, 25 октября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. В Японии сломал ногу двухлетний ребенок, выпавший с балкона девятого этажа многоквартирного жилого дома. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Открытое окно

ЧП произошло на днях в городе Кавасаки. По предварительным данным, малыш вышел на балкон и перелез через перила.

Травмированного ребенка, который упал на вспаханный газон, обнаружила местная жительница.

По данному происшествию сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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