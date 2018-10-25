Якутск, 25 октября, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Реализация инвестиционных проектов по Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Якутии потребует к 2020 году около 100 тысяч специалистов, сообщил старший преподаватель кафедры недропользования геологоразведочного факультета Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Саид Бердыев, выступая на VI международном форуме «Арктические проекты — сегодня и завтра» в Архангельске. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба вуза.

Gazprom-neft.ru НПЗ

По его словам, кадровая потребность существует на строительстве и эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири», обустройстве Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, строительстве нефтеперерабатывающего завода, геологоразведочных работах в пределах Западно-Анабарского лицензионного участка.

Решить вопрос о подготовке специалистов, по словам эксперта, позволит «интегрирование учебной, научной и производственной деятельности».

Отмечается, что по программам арктической направленности в СВФУ обучается свыше девяти тысяч студентов. В том числе проходят обучение представители коренных малочисленных народов Севера. Университет открыл 16 базовых кафедр, из них семь на базе предприятий, ведущих хозяйственную деятельность и научные исследования на территории Арктики.

VI международной форум «Арктические проекты — сегодня и завтра» проходил в Архангельске 18−19 октября 2018 года. Всего в мероприятии приняли участие более 290 представителей российских и зарубежных компаний, прозвучало более 50 докладов.

Читайте также: Вузы из России и КНР займутся защитой окружающей среды Арктики и Антарктики