Вашингтон, 25 октября, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Пока американская и мировая общественность обсуждает работу и дальнейшие перспективы подавшей в отставку с поста постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, которой пророчат чуть ли участие в президентской гонке 2020 и 2024 годов, мало кто заметил, что она чуть было не начала ядерную войну, пишет Гарри Дж. Казианис в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

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На это указал журналист Макс Блюменталь, посетивший в конце сентября последнее перед объявлением об отставке крупное выступление Хейли в Совете национальной политики (Council for National Policy). Среди прочего Хейли заявила, отвечая на вопросы журналистов, что в начале сентября 2017 года, после шестого испытания ядерного оружия со стороны КНДР, ей нужно было провести через Совет Безопасности ООН резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна.

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Для этого ей нужно было добиться того, чтобы Россия и Китай, которые поддерживают отношения с КНДР, при голосовании воздержались. И хотя это было труднейшей задачей, у нее в рукаве, как она сама подчеркнула, была пара уловок.

«Я сказала русским: либо вы с Северной Кореей, либо вы с Соединенными Штатами Америки», — вспомнила она на мероприятии в Совете национальной политики.

Когда же она пришла к послу КНР в ООН, она попросту указала на возможность военного вторжения в КНДР.

«Мой босс немного непредсказуем, я не знаю, на что он пойдет», — предупредила она китайского дипломата.

На этом фоне можно с легкостью представить, как заявления Хейли запускают цепную реакцию событий, которые приводят ко второй корейской войне. Так, неизвестно, что именно сделал китайский посол, после того как Хейли высказала эту угрозу. Велика вероятность, что он сразу же передал ее в Пекин, где ее могли передать Пхеньяну или каким-то иным образом отреагировать на нее.

В первом случае предупрежденный о грозящей ему опасности Пхеньян мог бы воспринять три американских авианосца, принимающих участие в учениях вместе с японскими и южнокорейскими кораблями в ноябре прошлого года, как подготовку для вторжения. Вполне вероятно, что именно поэтому КНДР и пошла на очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре.

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На возможную подготовку вторжения указывает и автор нашумевшей книги «Страх» Роберт Вудворд. По его словам, Трамп планировал отправить сообщение в Twitter о том, что он отдал приказ об эвакуации семей американских военнослужащих, проживающих в Южной Корее. Вудворд подчеркивает, что это могло произойти в начале 2018 года. Более того, он отметил, что в декабре 2017 года глава министерства обороны США Джеймс Мэттис получил предупреждение из Пхеньяна о том, что эвакуация гражданских лиц США будет воспринята в качестве признака неизбежного нападения.

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Если сложить все это воедино, не говоря уже об угрозе Трампа «расквасить нос» северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, легко представить себе, как близко к войне был мир. Предупрежденный Пекином о словах Хейли северокорейский режим мог бы посчитать, что для собственного выживания ему необходимо нанести удар первым, чтобы не дать противнику уничтожить свои ядерные заряды и ракеты. К счастью, такого развития событий удалось избежать, но это не означает, что следует превозносить политиков, которые считают возможным с помощью блефа добиваться решения глобальных вопросов. Великие президенты так себя не ведут.

Напомним, о своей грядущей отставке Хейли заявила в начале октября. Выступая с Трампом во время объявления об уходе с поста постоянного представителя США в ООН, Хейли подчеркнула, что не планирует избираться на пост главы Белого дома на следующих выборах. Тем не менее на такой карьерный шаг указывает целый ряд американских аналитиков.