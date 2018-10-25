Лос-Анджелес, США, 25 октября, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Продюсер Дэвид Хейман (серия фильмов «Гарри Поттер») планирует выпустить экшн-триллер о команде спецназа, проводящей тайные операции против наркоторовцев. Главная роль в будущей картине может достаться Крису Пратту. Об этом 24 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Стоп наркотики

Производством картины займется кинокомпания Warner Bros. Детали сюжета пока держат в секрете. Издание отмечает, что ближайшими проектами Пратта должны были стать фильмы «Стражи галактики 3» и «Ковбой Ниндзя Викинг». Однако оба они отложены на неопределённый срок: первый — из-за увольнения Джеймса Ганна с поста режиссёра, второй — из-за проблем со сценарием.

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Напомним, последним кинопроектом Криса Пратта стал фильм «Мир Юрского периода 2». Картина весьма успешно выступила в прокате, при бюджете $170 млн она собрала в мире более $1,3 млрд.