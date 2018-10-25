Киев, 25 октября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Руководитель религиозной организации «Киевский патриархат» Михаил Денисенко, известный как Филарет, намерен возглавить Украинскую поместную православную церковь и носить одновременно два титула, заявил раскольник 24 октября в эфире «Украинского радио».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

По словам Филарета, после получения томоса об автокефалии неканонической украинской православной церкви должен собраться арихиерейский собор, который и определит главу новосозданной церкви.

Поскольку глава Константинопольского патриархата Варфоломей видит новую украинскую церковь митрополией, то есть подчинённой ему структурой, церковь должен возглавить митрополит, а не патриарх. Поэтому в «Киевском патриархате» было принято решение дать Филарету сразу два титула — внешний или расширенный и сокращённый, для внутреннего потребления. Внешне Филарет будет назваться «архиепископом и митрополитом киевским и всея Руси-Украины», а для паствы он останется «патриархом киевским и всея Руси-Украины».

Напомним, глава канонической Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий заявил, что объединённую раскольничью церковь на Украине пытаются создать политики и что после «революции» 2014 года страна удаляется от Бога.

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