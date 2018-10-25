Новосибирск, 25 октября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Хирурги Новосибирского областного клинического кардиодиспансера продемонстрировали новый метод имплантации искусственного кардиостимулятора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство здравоохранения Новосибирской области В Новосибирске кпроведена уникальная операция

Основывается новый метод, который получил название гисиальной стимуляции, на том, что электрические импульсы вызывают сокращение сердца почти идентичное природному. При помощи специального проводящего электрода и при контроле процесса рентгеном, хирурги подводят электрический импульс кардиостимулятора в нужный участок сердца — в пучок Гиса. Пациент при этом находится в сознании, что позволяет врачу, задавая вопросы о самочувствии, отрегулировать работу кардиостимулятора.

«Данная методика сложна с хирургической точки зрения и только начинает получать признание в ведущих мировых клиниках. С помощью специально разработанного электрода такие операции стали такими же простыми, как и обычная установка электрокардиостимулятора», — прокомментировал доктор медицинских наук, заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Сергей Зенин.

Такая операция, которая атравматична и проводится малоинвазивным способом под местной анестезией, в первую очередь необходима людям, страдающим брадикардией.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Новосибирской области, новую методику по имплантации электрического кардиостимулятора новосибирские хирурги применили первые в России.

«Процедура имплантации электрокардиостимулятора давно стала обыденной процедурой во многих клиниках, оказывающих помощь пациентам с нарушениями ритма сердца. Но в медицинском сообществе был признан тот факт, что данное устройство, помимо того, что помогает пациенту, иногда оказывает ряд негативных эффектов. В частности доказано, что пациенты имеют дополнительные риски развития сердечной недостаточности и аритмии. Это происходит из-за того, что электрический импульс вызывает сокращение сердца, не похожее на естественное. При новом методе имплантации, позволяющем избавиться от этих негативных эффектов, стимулирующий электрод располагается в особом месте внутри сердца, так называемый пучок Гиса», — пояснили в региональном Минздраве.